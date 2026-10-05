Chubut participará de la feria Conxemar 2026 en España

La Secretaría de Pesca de Chubut participará de la 27° Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar 2026, que se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), España.

Como representante de la provincia, el secretario de Pesca Diego Brandán integrará la delegación junto a empresarios y referentes de la actividad, con una agenda que incluirá encuentros con actores de la industria, compradores y representantes del sector pesquero internacional.

La oferta argentina

Chubut participará en el pabellón argentino de 150 metros cuadrados, impulsado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Consejo Federal Pesquero bajo la marca “Mar Argentino, salvaje y austral”.

El espacio estará destinado a la exhibición de productos y al desarrollo de contactos comerciales. También contará con demostraciones de cocina en vivo a cargo del chef argentino Lisandro Ciarlotti, para destacar la diversidad y versatilidad de la producción pesquera nacional.

En este marco, la provincia pondrá en valor sus principales recursos, con el langostino como producto emblemático, junto a la merluza, el calamar y la anchoa, especies que forman parte de una oferta con presencia en mercados internacionales.

El potencial de Chubut

La participación en Vigo permitirá mostrar ante compradores y empresas de distintos países la producción proveniente de las aguas patagónicas y la experiencia de una industria que genera empleo, actividad económica y divisas para la provincia.

“Conxemar es una vidriera internacional muy importante para nuestra actividad. Chubut tiene recursos reconocidos por su calidad y empresas con capacidad para competir en los principales mercados. Queremos estar junto a nuestros empresarios y mostrar todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer”, sostuvo Brandán.

El secretario destacó además el valor de los recursos pesqueros chubutenses: “El langostino, la merluza, el calamar y la anchoa son parte de una oferta que tiene calidad, identidad y reconocimiento internacional. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo ese posicionamiento y generar nuevas posibilidades para las empresas de la provincia”.

Finalmente, Brandán remarcó el respaldo del Gobierno provincial al sector privado: “Detrás de cada producto que llega al mundo hay trabajadores, empresas, barcos, plantas y puertos. Por eso el Estado tiene que acompañar a quienes producen e invierten en Chubut y estar presente en los espacios donde se construyen nuevas oportunidades para nuestra pesca”.