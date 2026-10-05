Buscan instalar a Chubut al frente de la reconversión energética sostenible



En el marco de la Estrategia Provincial de Hidrógeno Verde (H2V) y Derivados que promueve el Gobierno del Chubut, se presentó la “Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde”. Se trata de un detallado trabajo a cargo de la ONG Transición Energética Sostenible (TES), en conjunto con la consultora Caldén y con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ, que pone de relieve el potencial excepcional de la provincia para producir el combustible del futuro.

El documento remarca que Chubut cuenta con varios diferenciales, entre los que incluye su recurso eólico de clase mundial, puertos de aguas profundas estratégicos en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, y perfiles técnicos de vasta experiencia que podrían reconvertirse directamente desde el sector hidrocarburífero.

Chubut, protagonista en la transición energética

Con miras a un desarrollo a mediano y largo plazo, el trabajo plantea un objetivo para 2035 que convierta a Chubut en un referente internacional en la producción de hidrógeno verde y derivados, como el amoníaco verde y los e-fuels. Como hito, se plantea alcanzar 13.000 MW de generación eólica vinculada a la producción de aproximadamente 632.000 toneladas anuales de hidrógeno verde.

En la presentación, a cargo del presidente de TES, Rolando Rivera; y de su vicepresidente, Ismael Retuerto, se expusieron tres lineamientos que se desprenden del documento: el desarrollo local, con prioridad para los proveedores provinciales y la formación de talento regional; la sostenibilidad ambiental, con uso de agua de mar desalinizada y protección de la biodiversidad patagónica; y la integración territorial, con distribución de beneficios entre Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y el interior de la provincia.

El documento también identifica las obras de infraestructura eléctrica, portuaria y vial que acompañarán el crecimiento del sector, y destaca que esta década ofrece una ventana de oportunidad para que Chubut capitalice su potencial renovable y lo convierta en bienestar social, estabilidad económica y liderazgo en la transición energética.

Pioneros en legislación provincial

Desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, fue prioritaria una política activa para la creación y el impulso de nuevas fuentes de energía que colaboren exitosamente en la reconversión de la matriz económica, productiva y energética de Chubut.

Tras la reciente presentación de la Hoja de Ruta, el Gobierno Provincial asumió el compromiso de convocar a la Mesa de Hidrógeno Verde, que fuera creada mediante la Ley IX N° 175 en diciembre de 2024, por iniciativa del gobernador Torres. Este espacio interdisciplinario y transversal, que nuclea ministerios, entes, universidades y sector privado, funciona como el órgano encargado de diseñar la estrategia integral y, dados los avances y recomendaciones que propone el nuevo documento elaborado por TES, se vuelve pertinente establecer una nueva convocatoria.

La necesidad de una Ley Nacional

Tanto los expositores como los asistentes al encuentro, que luego tuvieron la posibilidad de debatir los alcances del documento y repensarlo en función del impacto hacia cada uno de los sectores que representan, coincidieron en la necesidad de avanzar en una legislación nacional específica que le dé previsibilidad y reglas claras a la actividad y que termine posibilitando la llegada de grandes inversiones.

“Que exista un marco normativo a nivel nacional es una condición muy importante para alcanzar los lineamientos que se expresan en el documento”, remarcó Rivera, al mismo tiempo que destacó “el trabajo en conjunto de los legisladores chubutenses y referentes del sector” para instalar la agenda del H2V en el Congreso Nacional.

Amplia convocatoria

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa del Gobierno y tuvo una amplia convocatoria. Estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; la diputada provincial Sandra Willatowski; la asesora de Gobierno Gladys González; el gerente general de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECh), Sebastián De la Vallina; representantes de Federación Empresaria de Chubut; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Daniel Oscar Barilá; el presidente de CIMA Puerto Madryn, Guillermo López; el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros del Golfo San Jorge, Francisco Rodrigo; el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Bustos; y representantes de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia.