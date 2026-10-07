Auspicioso balance del Cenpat Abierto en Puerto Madryn



El tradicional evento en el que científicos del Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET- Cenpat) muestran a la comunidad parte de las líneas de investigación que llevan adelante contó con la participación de más de 2.500 personas. Esta nueva edición del Cenpat Abierto presentó diversas actividades relacionadas con la biología marina, la arqueología, la paleontología, las aves marinas, la entomología, la geología, las ciencias sociales y la botánica, entre otras disciplinas. Además, se realizaron caminatas geológicas por la playa, búsqueda de insectos en los médanos y paseos por el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina. Por otra parte, para los más chicos, se desarrolló una actividad en el Jardín de Infantes Veyi Bianco.

Ciencia y comunidad

La jornada, en el Auditorio del Cenpat, ofreció un nutrido programa de actividades sobre divulgación científica y fue el escenario principal de diversas charlas sobre geología, genética, ciencias sociales y paleontología. Además, hubo un espacio de debate enfocado en la actualidad del sistema científico y tecnológico nacional.

Además de las propuestas académicas, el evento contó con un componente cultural y musical con la presentación de Nicte, multiinstrumentista e investigadora del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH). El escenario continuó con Guada del Sur, una niña de diez años, y luego la actuación de Enrique Payllalef, uno de los guitarristas más destacados de la ciudad. El cierre musical estuvo a cargo de “Fuera de Control”, una banda integrada mayoritariamente por adolescentes que animó al público con clásicos del rock nacional e internacional.

El director del CCT CONICET-Cenpat, Nicolás Ortiz señaló que el “Cenpat Abierto es una oportunidad para poner la ciencia en manos de la gente, para que los visitantes puedan conocer de primera mano qué y cómo investigamos y cuáles son los desafíos actuales. En esta edición, además, nos enfocamos en mostrar por qué es importante generar conocimiento científico para el desarrollo del país, porque contar con capacidades científicas y tecnológicas propias nos permite comprender mejor los procesos que ocurren en nuestro territorio, aportar soluciones a nuestros problemas y tener herramientas para tomar decisiones sobre nuestro propio futuro”.



Apoyo interinstitucional

En articulación con la Asociación Civil Conciencia Colectiva, el área Educativa CCT coordinó visitas guiadas para que familias vinculadas a distintos merenderos de la ciudad pudieran recorrer las instalaciones y participar activamente del evento. También se contó con el apoyo de la empresa Aluar y de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de su Subsecretaría de Cultura. Y se sumó la colaboración de los Bomberos Voluntarios locales.

Como balance, el evento se consolidó como un espacio de encuentro ideal donde familias enteras pudieron experimentar el trabajo diario que se lleva a cabo dentro del Cenpat, reafirmando una vez más el valor y la importancia de la ciencia pública para el desarrollo del país.