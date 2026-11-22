Con el objetivo de brindar herramientas concretas y formación práctica a jóvenes y emprendedores en ejes fundamentales para el desarrollo socioeconómico actual, como innovación, marketing y finanzas, la Fundación del Banco del Chubut y el Gobierno del Chubut invitan a la comunidad a inscribirse para la Tercera Edición del Festival Alta Data.

El evento, uno de los más esperados por los jóvenes chubutenses, es organizado conjuntamente por la Fundación Banco del Chubut y el Gobierno del Chubut y cuenta además con el acompañamiento de la Fundación Junior Achievement y TikTok, entre otras destacadas alianzas institucionales.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a talleres, espacios de capacitación interactiva y dinámicas grupales pensadas para incentivar el profesionalismo, la cultura financiera responsable y las nuevas tecnologías aplicadas a proyectos locales.

El cronograma del festival incluirá en su escenario central bloques de gran interés como «Emprende en Chubut: tu futuro empieza acá»; el panel de ideación y testeo de negocios «Radar emprendedor», a cargo de Sofía Spano Ferrero y María Eugenia Virgilio; y el bloque de financiamiento «¿Cómo financio mi emprendimiento? Líneas de crédito en Chubut», dictado por Ayelén Ferreyra, subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo, y Romina Farías, representando al Consejo Federal de Inversiones.

Asimismo, la agenda continuará con propuestas enfocadas en la tecnología como «Emprender en tiempos de IA: cuándo empezar es fácil, lo difícil es diferenciarse», dictado por Sebastián Schanz, y espacios de educación financiera con «Decidir con números: educación financiera para emprender», de la mano de Sofía Spano Ferrero y María Eugenia Virgilio.

La comunicación y el marketing también tendrán su espacio destacado a través de los bloques «Oratoria de impacto: el poder de comunicar, de las ideas a la acción» y «Neuroventas: no vendemos productos, conectamos con personas», ambos a cargo de Ailén Ramírez y Lorena Montenegro, además de la presentación «EmprendeEnTikTok: cómo hacer crecer tu negocio», dictada por Rocío González, coordinadora nacional del programa Emprende en TikTok Argentina.

En paralelo, se llevarán a cabo aulas con talleres especializados a cargo de la Secretaría de Trabajo, que incluirán temáticas como «Formalización y números claros», dictado por Brenda Ballejos, del Estudio Contable Integral; «Comunicación efectiva», a cargo de Agustina Sesto y Cecilia Barone, de Scala Consultora; y el espacio de «Seguridad e higiene en el trabajo», coordinado por la Dirección de Contralor y Asesoría en Higiene y Seguridad.

Los interesados en participar ya pueden asegurar su lugar a través del link de inscripción disponible en: https://altadata.fundacionbch.org/