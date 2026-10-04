Argentina y la Cámara de Comercio Internacional buscan impulsar inversiones

En el marco de la Argentina Week, el Ministerio de Justicia y la ICC reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la previsibilidad normativa y la resolución eficaz de controversias.

El Ministerio de Justicia de la República Argentina y la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce – ICC) suscribieron una Declaración Conjunta orientada a consolidar un entorno favorable, estable y previsible para el comercio y la atracción de inversiones de gran escala en el país.

El acuerdo fue firmado por el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el Secretario General de la ICC, John Denton —abogado australiano especializado en comercio internacional, ex CEO de Corrs Chambers Westgarth y representante del sector privado ante las Naciones Unidas—.

La firma reafirma el compromiso de ambas partes con el fortalecimiento del Estado de derecho y el diálogo público-privado. En este contexto, se destacó el valor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley N° 27.742 como una herramienta clave que contempla el arbitraje bajo las reglas internacionales de la ICC para brindar mayor seguridad jurídica y estabilidad a los proyectos estratégicos en la Argentina.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la Argentina Week París, evento que contó con la iniciativa y el impulso institucional del embajador argentino, Ian Sielecki, cuya gestión resultó indispensable para articular la agenda institucional de la comitiva argentina en territorio francés.