Anunciaron la agenda de octubre para La Trochita

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, tiene previsto realizar al menos 20 salidas durante el mes de octubre en el tramo que conecta a la ciudad de Esquel y la comunidad Nahuelpan.

Habrá recorridos el jueves 1 de octubre, sábado 3, martes 6, jueves 8, sábado 10, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17, martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, sábado 24, lunes 26, martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre.

Se informó además que las salidas adicionales, por fuera del mencionado calendario, están supeditadas a la demanda de boletos. En caso de incorporar viajes extras, desde el Viejo Expreso Patagónico se encargarán de notificarlo.

Las personas interesadas en disfrutar de la excursión a bordo de la formación ferroviaria centenaria pueden adquirir los tickets en el sitio web www.latrochita.org.ar o en oficinas de la Estación Esquel.