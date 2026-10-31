Agredió a su hermano y amenazó a su madre con un arma blanca

Un joven fue detenido mientras dos familiares terminaron con lesiones en el marco de una grave situación de violencia ocurrida en una vivienda de la calle Agustín Pujol e Independencia, en Puerto Madryn.

El hecho sucedió minutos antes de las 4 de la mañana cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó al personal de la Comisaría Segunda de un incidente que estaba sucediendo en el interior de uno de los inmuebles.

Cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con un sujeto que estaba en la puerta de un domicilio con un arma blanca en sus manos. Esta persona habría intentado agredir a los efectivos que realizaron una maniobra para reducirlo y detenerlo.

Los incidentes habrían ocurrido cuando el aprehendido llegó a la vivienda donde se encontraban una mujer y su hijo mayor de edad. Según relataron las víctimas el detenido llegó en estado de alteración, provocado daños en un mueble, además de agredir físicamente a su hermano que tiene una discapacidad en uno de sus brazos.

Junto a las amenazas verbales que realizaba hacia sus familiares, el joven tomó la decisión de intentar prender fuego a su hermano utilizando un desodorante y un encendedor, además de amenazar de muerte a su madre.

La fiscal Romina Carrizo dispuso que el joven permanezca detenido en la Comisaría Segunda a la espera de la audiencia de control de detención y apertura de investigación.