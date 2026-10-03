Abren las inscripciones para el cuerpo de guardavidas

La Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Puerto Madryn abrió la convocatoria para las pruebas de Selección destinadas a conformar el listado de postulantes al Cuerpo de Guardavidas. Las inscripciones se realizarán del 15 al 20 de octubre, inclusive.

Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida al correo electrónico [email protected] dentro del plazo establecido. Para participar, deberán presentar el Currículum Vitae (CV), una fotografía del Certificado Analítico y de la Libreta de Guardavidas, el Certificado de Antecedentes Penales Provinciales (Chubut), el Certificado de Antecedentes Penales Nacionales y una fotocopia del último DNI, de ambas caras.

La falta de presentación de la documentación requerida o el envío fuera de las fechas establecidas dejará automáticamente al postulante fuera de las Pruebas de Selección, sin lugar a reclamo. Por este motivo, se solicita prestar especial atención al cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos para garantizar su correcta inclusión en el proceso de selección.