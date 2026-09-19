Siete allanamientos por el intento de robo a una joyería en Trelew

Durante la mañana de este sábado, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, con apoyo del GEOP y la División Canes, realizó siete allanamientos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la investigación por el intento de robo a la joyería Joyas Patagónicas, ocurrido el pasado 20 de agosto.

Según la investigación, cuatro personas habrían participado del hecho y se movilizaban en dos motocicletas. El episodio terminó cuando el comerciante efectuó disparos contra dos de los presuntos asaltantes: uno murió a raíz de las heridas y otro habría resultado lesionado. Los delincuentes finalmente escaparon sin concretar el robo.

Producto del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido realizado por las motocicletas y avanzar sobre los domicilios vinculados a los sospechosos.

A partir de las tareas desarrolladas por personal de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de Trelew, los investigadores lograron reconstruir los momentos previos al robo registrado en una joyería de la zona céntrica y establecer una serie de maniobras que habrían sido planificadas por los integrantes de la banda para concretar el hecho y garantizar su posterior fuga.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, los autores habrían realizado previamente tareas de seguimiento y observación sobre los movimientos del comerciante. De esta manera, conocían sus horarios habituales de llegada al establecimiento y el momento preciso en que se producía la apertura del local, información que habría sido utilizada para coordinar la ejecución del robo.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho y otros elementos de interés para la causa. En uno de los domicilios también fueron encontrados restos de motocicletas que son analizados por los investigadores.

La investigación continúa con distintas pericias destinadas a determinar la participación de los sospechosos y establecer con precisión las circunstancias del hecho.