Sastre ratificó su defensa a «la educación pública y la ciencia»



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, destacó el rol que cumplen la universidad pública y las instituciones científicas en el desarrollo de Puerto Madryn y de toda la región. «Tenemos que seguir defendiendo y acompañando a la educación pública y a la ciencia. Puerto Madryn tiene el orgullo de contar con Universidades públicas, con el CENPAT y con tantos investigadores, docentes y estudiantes que todos los días generan conocimiento y forman a nuestros jóvenes. Como Estado municipal tenemos que estar presentes y acompañar ese crecimiento», sostuvo el Intendente.

En este marco, destacó que las obras de infraestructura también forman parte de una política de acompañamiento al desarrollo de la ciudad.

«Cuando hacemos una obra como esta no estamos solamente mejorando una calle. Estamos generando mejores condiciones para que miles de personas puedan llegar a sus lugares de estudio, de trabajo e investigación, y estamos integrando estos espacios con el resto de la ciudad», señaló Sastre.

«Queremos una ciudad que crezca de manera ordenada, que invierta en infraestructura y que pueda ofrecer mejores condiciones tanto a quienes viven acá como a quienes nos visitan. El frente costero es fundamental para nuestros vecinos y también para el turismo, y vamos a seguir trabajando para ponerlo en valor», afirmó el jefe comunal.