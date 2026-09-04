Santa Cruz: Avistan a una foca leopardo durmiendo en la costa



Tras el reporte de un presunto lobo marino en la costanera de Río Gallegos, en Santa Cruz, personal especializado acudió al lugar y logró constatar que se trataba de otra especie. De esa manera, el Consejo Agrario provincial, a través de la Dirección General de Fauna, informó a la comunidad que durante el fin de semana se encontró un ejemplar de foca leopardo (Hydrurga leptonyx) que estaba descansando como parte de su ciclo natural.

Ante la presencia de personas que se acercaban por curiosidad, el personal especializado realizó el monitoreo correspondiente y brindó información sobre dicha especie, solicitando mantener distancia y respetar el espacio del ejemplar para que pudiera completar su período de descanso.

Cómo es la foca leopardo

La foca leopardo es un mamífero marino de distribución circumpolar antártica y subantártica que, de manera esporádica, puede ser avistado en las costas de Santa Cruz.

Si bien pertenece al grupo de los pinnípedos, al igual que los lobos marinos, no es la misma especie. Se caracteriza por su pelaje gris con manchas oscuras irregulares y puede presentar un comportamiento más agresivo, por lo que resulta fundamental evitar cualquier tipo de acercamiento.