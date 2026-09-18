Refuerzan los controles en el lago Musters y el río Senguer

Con el objetivo de proteger el recurso ictícola, la Secretaría de Pesca de Chubut reforzó los trabajos de control y fiscalización en diferentes espejos de agua del territorio provincial. Al respecto, el director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que los inspectores de recursos naturales siguen con los procedimientos realizados en ríos y lagos a efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Precisó que días atrás el personal llevó adelante “tareas de refuerzo y control en la jurisdicción de Sarmiento”, donde “se llevaron a cabo patrullajes ininterrumpidos en turnos de mañana y tarde sobre los ambientes del Lago Musters y el Río Senguer”.

El funcionario chubutense indicó, asimismo, que hubo “puestos de control en el Puente Desiderio Torres (Ruta Nacional N° 26) y en el Azud Derivador. Durante los operativos se constataron infracciones a la normativa vigente”, reveló.

Señaló que los hechos de mayor gravedad fueron: “El primero en el Azud Derivador, donde presuntos infractores se dieron a la fuga abandonando restos de faena correspondientes a unas 100 truchas arcoíris; y el segundo sobre las márgenes del Río Senguer, donde se interceptó a personas en posesión de más de 300 percas”.

Buono resaltó luego que “para estas actuaciones se contó con el apoyo fundamental de la Policía Provincial de la zona”, destacando “su constante colaboración y excelente predisposición durante todo el procedimiento”.

Finalmente, remarcó que “la totalidad de los ejemplares secuestrados fue inspeccionada por el área de Bromatología de la Municipalidad de Sarmiento y donada al Comedor Municipal y al Hogar de Adultos Mayores de la localidad”.

Habilitación de ciertos ambientes

Por otro lado, adelantó que la Secretaría de Pesca dispuso «autorizar la pesca deportiva continental patagónica a partir del 1 de octubre, hasta el 30 del mismo mes, en Río Futaleufú, Río Corcovado, Laguna Larga, Lago Fontana y Lago La Plata”.

La disposición establece, asimismo, “la devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados” en los mencionados ambientes acuáticos, “debiendo ser devueltos al agua vivos y con el menor daño posible”.

La medida se adopta en virtud de experiencias anteriores las cuales arrojaron resultados satisfactorios, sin registrarse alteraciones ecológicas ni impactos negativos en los cuerpos de agua involucrados.

La factibilidad de ciertos ambientes permite la habilitación anticipada, siendo además una disposición que innova y amplía la oferta turística de la región cordillerana en octubre, época del año que suele registrar movimiento de visitantes en la zona.