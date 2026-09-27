Proponen derogar el Fondo de Asistencia Laboral

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto que propone derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por medio de la Ley de Modernización Laboral como un esquema de capitalización para ayudar a empresas a costear indemnizaciones.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores señalaron que la derogación es «para proteger los recursos del sistema de seguridad social, para evitar la promoción de los despidos en una Argentina donde crecen el desempleo y la precariedad y para garantizar un futuro digno a nuestras trabajadoras y trabajadores».

El texto lleva la firma de los diputados de extracción sindical Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario «Paco» Manrique, Hugo Moyano, Hugo Yasky y José Gómez.

«A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 1167/2026 de la Comisión Nacional de Valores los fondos de asistencia laboral se encuentran próximos a entrar en vigencia al comenzar el mes de noviembre del corriente año», apuntaron.

En ese sentido, afirmaron que el proyecto «tiene como finalidad dar una respuesta urgente al inminente desfinanciamiento del sistema de seguridad social que implica la próxima entrada en vigencia de estos fondos que constituyen un esquema de capitalización privada que se financia con la resignación de ingresos equivalentes a los mismos por parte de la ANSeS».

«Lo advertimos -continuaron- cuando discutimos la reforma laboral regresiva de Milei en esta Cámara: no solamente están facilitando los despidos de los trabajadores y trabajadoras, al financiar sus futuros despidos se termina el efecto disuasorio. También están metiendo mano en los recursos de la seguridad social».

Sobre esto, denunciaron que «ahora quieren llevar parte de esos recursos a fondos de inversión, a la timba financiera, para financiar los despidos de nuestros trabajadores y desfinanciar sus jubilaciones. No crean trabajo de calidad y van a manejar miles de millones de dólares: son las nuevas AFJP».

«Esto también contradice el equilibrio fiscal que el Gobierno dice defender: le quitan recursos al sistema previsional para destinarlos a la especulación financiera. El equilibrio fiscal nunca fue el objetivo, es y será la excusa para justificar el ajuste», aseveraron.

En los argumentos, los opositores resaltaron que «de acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,9%, lo que implica un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto del cuarto trimestre de 2023 (5,7%) y de 0,1 punto frente al trimestre anterior (7,8%)».

La iniciativa consta de dos artículos y el primero de ellos plantea la derogación del FAL, comprendido en el Título II, los artículos 58 al 77, de la Ley 27.802. El mecanismo, que comenzará a regir el 1ro. de noviembre, se financia con un porcentaje de las contribuciones patronales que antes iban directamente a la ANSeS.