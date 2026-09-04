Productores ovinos reclaman medidas urgentes al Gobierno de Chubut

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Osvaldo Luján, reclama medidas urgentes al Gobierno ante el deterioro que atraviesa la producción ovina provincial.

Luján confirmó que se reunió con el nuevo ministro de Producción, Julio Kresteff, a quien le presentaron diagnósticos, propuestas y trabajos elaborados por el sector.

Así lo expresó en diálogo con Rodrigo Mansilla en Alguien tiene que querer, al remarcar que hay expectativas ante el cambio de conducción ministerial, pero remarcó que la etapa de los diagnósticos está agotada y que ahora deben aparecer resultados.

“Lo que no vemos son los resultados”, expresó el productor acerca de la gestión de gobierno hasta el momento al señalar que el problema excede a la figura de un ministro porque implica resolver qué política quiere desarrollar Chubut respecto de su producción ovina.