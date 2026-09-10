Presentaron a la Selección para los Juegos Suramericanos 2026

La Selección argentina de fútbol masculino dio a conocer la convocatoria oficial para una nueva edición de los Juegos Suramericanos 2026, a disputarse en Santa Fe. La misma contará con 18 futbolistas menores de 19 años y la dirección técnica del entrenador Diego Placente, quien se desempeña en diversas categorías de las selecciones juveniles nacionales desde 2017.

El certamen se llevará a cabo en la provincia de Santa Fe desde el 12 hasta el 26 de septiembre y contará con la presencia de 15 países, con un número aproximado de 7.000 atletas entre las 60 disciplinas que se llevarán a cabo.

La lista oficial

Tras haber sido el DT argentino en el Mundial Sub 17 y Sub 20 del año pasado, en los que alcanzó los 16avos de final y la final respectivamente, Diego Placente presentó la lista oficial de jugadores argentinos para la decimotercera edición de los Juegos, la tercera a organizarse en suelo argentino.

Con el delantero Ian Subiabre como su jugador más destacado, quien se encuentra a préstamo en Tigre y cuyo pase pertenece a River, el representativo contará con otro jugador con rodaje en Primera como el atacante Facundo Jainikoski, una pieza habitual en el recambio de Argentinos Juniors, y dos futbolistas nacidos en España y que se desempeñan en Europa: el defensor Nicolás Marcipar, jugador del Barcelona, y el central Bruno Galassi, que juega en la Lazio de Italia.

Los arqueros seleccionados por Diego Placente fueron Demian Talavera, de San Lorenzo y con ocho partidos en reserva en lo que va de la temporada, y Máximo Leguizamón, jugador de Tigre con algunos partidos en reserva y un partido en el banco de suplentes de la Primera.

Entre los defensores elegidos se encuentra el lateral derecho Santiago Silveira, que puede jugar por ambos costados en las inferiores de Argentinos Juniors, los centrales Fernando Closter, de Independiente, y los mencionados Marcipar y Galassi, además de los laterales izquierdos Matías Satas, de reciente debut en la Primera de Boca, y Joaquín Salas, de Talleres.

El mediocampo estará conformado por el jugador de Huracán Thiago Pérez, Santiago Espíndola, de River, Facundo Carrizo del “Bicho” y Uriel Ojeda, jugador de San Lorenzo, además de dos representantes del interior argentino: Leandro Olima, de Atlético Tucumán, y Ramiro Tullián, que suele sumar minutos e incluso tiene un gol en Primera con Belgrano.

Entre los atacantes estarán los surgidos en River Subiabre y Felipe Esquivel, además del jugador de Estudiantes Franco Domínguez y Facundo Jainikoski, que ya jugó 23 partidos con la camiseta del “Bicho” de La Paternal y convirtió un gol.