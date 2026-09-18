Nueva salida a El doradillo para otro avistaje de ballenas

En el marco de las actividades previstas por el Mes del Turismo, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, invita a vecinos y vecinas de la ciudad a participar de una nueva salida gratuita al Área Natural Protegida Municipal (ANP) El Doradillo, donde podrán disfrutar del tradicional avistaje costero de ballena franca austral.

La propuesta se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre a las 14:45 y tendrá una duración aproximada de tres horas. La iniciativa forma parte del cronograma de acciones que se desarrolla desde hace varios años con el objetivo de promover que los madrynenses conozcan y disfruten la fauna y los atractivos naturales de su propia ciudad.

La actividad está destinada exclusivamente a residentes de Puerto Madryn, quienes deberán acreditar su domicilio al momento de completar el formulario de inscripción. El trámite estará disponible a partir del martes 15 de septiembre, en forma online, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/MhyAqRu2KUEvcgck8.

Las personas interesadas deberán completar la totalidad de los datos solicitados, incluyendo el envío de fotografías del DNI para acreditar el domicilio en la ciudad. Los cupos serán limitados y estarán sujetos a la capacidad del transporte disponible. Una vez alcanzado el cupo, se habilitará una lista de espera en la Secretaría de Turismo.

Consideraciones para la inscripción

Los niños y niñas de hasta 3 años inclusive deberán ser declarados por el adulto responsable en el formulario, consignando sus datos y presentando posteriormente el DNI. No ocuparán asiento durante el traslado.

Por su parte, los menores de 18 años deberán realizar su inscripción de manera individual y especificar con qué adulto responsable participarán de la actividad. En todos los casos, deberán asistir acompañados por una persona mayor responsable.

La inscripción familiar permitirá registrar un máximo de cuatro integrantes por grupo.