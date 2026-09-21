El juicio a Guillermo Quiroga iniciará el 19 de octubre

El juicio oral y público contra el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, comenzará formalmente el lunes19 de octubre. El proceso estará a cargo de la jueza Karina Breckle.

La causa fue elevada a juicio luego de que la jueza de Rawson Eve Ponce rechazara los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa del dirigente sindical. De esta manera, quedaron habilitadas para avanzar las acusaciones formuladas durante la investigación.

Quiroga está imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta, en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según la investigación, se habrían desviado más de $22 millones de las cuentas del sindicato hacia cuentas personales del dirigente y de integrantes de su entorno familiar.

De acuerdo con la acusación, el monto actualizado de las operaciones investigadas superaría actualmente los $500 millones.

El debate contará con una importante cantidad de prueba documental, entre ella la obtenida a partir del levantamiento del secreto bancario. Además, está prevista la declaración de alrededor de un centenar de testigos.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía pidió 3 años y 2 meses de prisión efectiva, mientras que las querellas solicitaron penas de hasta cuatro años de prisión, junto con la inhabilitación para ejercer cargos sindicales.

Durante la etapa previa al juicio, la jueza Ponce rechazó el sobreseimiento solicitado por el defensor de Quiroga, Oscar Romero. Al mismo tiempo, declaró admisibles las acusaciones presentadas por el fiscal Lucas Papini, de la Unidad Anticorrupción, y por los querellantes Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, en representación de un sector de los afiliados de ATE.

El juicio permitirá ahora que las partes expongan sus argumentos y presenten las pruebas ante el tribunal, que deberá determinar la responsabilidad penal de Quiroga respecto de los hechos que se le atribuyen.

Fuente: Jornada