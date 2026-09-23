Milei criticó a la ONU y pidió la reanudación de negociaciones por Malvinas

El presidente Javier Milei ratificó hoy que “Malvinas es para la Argentina una causa nacional”, instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución a la disputa de soberanía y subrayó que “nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva”, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, y va a tomar cartas en el asunto”, aseguró el mandatario argentino en su mensaje y remarcó que “Malvinas es para nosotros una causa nacional y también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.

Milei cuestionó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”, y recordó que “hace 50 años esta misma asamblea aprobó la resolución que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta”, y sin embargo “hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina mediante licencias británicas que Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.

En ese marco reafirmó que “toda actuación no autorizada por la Argentina constituye un acto ilícito, tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, como del derecho interno argentino”, y añadió que esta causa “plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones”. «Seguiremos formando parte de los foros multilaterales de buena fe porque hay problemas que requieren trabajo conjunto. Pero no confundimos cooperación con subordinación”, aclaró.

El jefe de Estado señaló que “durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva”, pero enfatizó que “hoy la Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación no autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

“Al Reino Unido le reiteramos nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales”, indicó.

En este punto, Milei sostuvo que “Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan. Inviertan. Desarróllenla con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite: no seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal”.

En referencia a la inteligencia artificial, el Presidente destacó el potencial de esta tecnología para multiplicar la productividad y planteó que la Argentina buscará ubicarse “en la vanguardia de la libertad” y convertirse en un destino competitivo para su desarrollo, a partir de sus recursos minerales y energéticos, su talento y su capacidad para participar en toda la cadena de valor.

En materia de política exterior, Milei reafirmó el alineamiento “sin ambigüedades” de la Argentina con Occidente y destacó la afinidad de valores y la complementariedad estratégica con los Estados Unidos e Israel. En ese sentido expresó su rechazo a los ataques del régimen iraní contra el Estado de Israel y recordó la declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista, y señaló que «seguimos buscando justicia por los dos atentados que sufrimos en nuestro suelo argentino en 1992 y 1994”.

“Hemos decidido cooperar con el mundo, pero hacerlo de pie, entendiendo que solo una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable puede ser verdaderamente dueña de su destino”, concluyó.