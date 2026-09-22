Merino promulgó el aumento para Cooperativa Eléctrica de Trelew

Por un periodo de seis meses se declaró la Emergencia de la Cooperativa Eléctrica de Trelew para garantizar los servicios, principalmente el de energía. El pasado 11 de septiembre el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N ° 14.200 y este martes entró en vigencia tras la promulgación del intendente Gerardo Merino. Dicho fondo será financiado por los usuarios con valores que van desde los $ 10.000 a los $ 430.000.

“La presente Ordenanza crea un Fondo de Emergencia para la Continuidad de los Servicios Públicos Concesionados, destinado a atender las necesidades indispensables para asegurar la continuidad y adecuada prestación de los servicios públicos concesionados, con especial incidencia en el servicio de distribución de energía eléctrica. Dicho Fondo se integrará mediante un aporte de los usuarios”, se comunicó a través del Boletín Oficial de la Municipalidad de Trelew.

Hasta el mes de marzo, los usuarios deberán aportar: R1, $ 15.000; J1, $ 10.000; R2, $ 23.000; J2, $ 13.000; G1, $ 24.000; G2, $ 26.000; G3, $ 32.000; G4, $ 300.000; categoría 2, $ 100.000; 3B, $ 330.000; 3M, $ 430.000; y GUM, $ 430.000.

Los recursos deberán utilizarse exclusivamente para garantizar la continuidad y funcionamiento del servicio eléctrico. La norma contempla la compra de insumos y equipamiento, mantenimiento, reparaciones, reposición de infraestructura y ejecución de obras necesarias para evitar interrupciones o afectaciones graves.

Además, establece una restricción a nuevas incorporaciones de personal, mientras que las vacantes que se produzcan no podrán ser cubiertas, salvo “excepciones vinculadas a funciones operativas indispensables”.

Revisión del OMRESP

El Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) deberá realizar dentro de los 90 días una Revisión Extraordinaria de Costos para determinar el pasivo real, la trazabilidad de los fondos y el estado general de endeudamiento. La Cooperativa también deberá brindar acceso a su información contable, bancaria, de personal y de facturación.

La ordenanza establece que la entidad deberá publicar información económica, financiera y operativa vinculada con los servicios concesionados, incluyendo balances, auditorías, estructura de costos, endeudamiento, ingresos, egresos, inversiones y obras.

Tarifa social

Por último, se buscará la regularización de los usuarios que estén conectados de manera informal a la red eléctrica. Tendrán un periodo de 60 días para presentarse voluntariamente a la regularización sin multas ni penalidades. Y se contemplará para casos de vulnerabilidad una tarifa social.

Fuente: Jornada