Llega a Madryn la muestra itinerante “Los 5 elementos”



Del 4 de septiembre al 1 de octubre, en la Sala Illid de Casa de la Cultura ubicada en Roque Sáenz Peña 86 de puerto Madryn, estarla expuesta la muestra itinerante “Los 5 Elementos” integrada por casi dos decenas de artistas de diferentes disciplinas.

La presentación, generada por el grupo artístico Constelación Creativa, reúne obras que dialogan con los cinco elementos (tierra, agua, fuego, aire y éter) como símbolos de transformación, equilibrio y creación. A través de la pintura, escultura, técnicas mixtas e instalación, cada artista aporta una mirada singular que construye una experiencia atravesada por la diversidad estética y emocional.

“Los 5 Elementos” propone un viaje introspectivo y sensorial donde el arte funciona como puente entre lo tangible y lo espiritual, lo individual y lo grupal. La muestra refleja el espíritu de Constelación Creativa: un espacio de encuentro entre artistas contemporáneos de distintas provincias argentinas, vinculados a las problemáticas actuales que entienden la creación como una energía compartida en constante expansión.

Cabe destacar que participan las artistas Alicia de Acevedo, Andrea Cressatti, Elizabeth Araya, Eva Castell, Gabriela Barba, Gisela Guastavino, Julieta Saladino, Laura Ale, Maria Teresa Fasulino, Ruth Rojas, Sabrina Sust, Silvina Camba, Silvita Benvenuto, Valeria Segreti, Vale Garbino, Vero Hunter y Connie Tarasido.