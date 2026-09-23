Las localidades chubutenses de la cordillera se preparan para la temporada de incendios



Ante un pronóstico meteorológico alarmante, que espera altas temperaturas y vientos para la temporada de verano, la Secretaría de Bosques de Chubut y los municipios de Alto Río Senguer, Río Pico, Lago Puelo, Trevelin, Cholila, Epuyén, Esquel, El Maitén, Corcovado y El Hoyo, elaboraron planes de trabajo para reducir el riesgo de incendios forestales en sectores prioritarios.

Se trata de 10 planes que contemplan aportes provinciales por un total de 350 millones de pesos en el marco del Programa de Mitigación, Manejo de Combustibles y Silvicultura Preventiva.

Las tareas previstas incluyen poda y raleo selectivo, reducción de vegetación densa, tratamiento de residuos forestales y mantenimiento de fajas de seguridad. También se propone despejar y mejorar caminos y callejones para facilitar el ingreso de brigadas, la circulación de vehículos y una eventual evacuación.

En este marco, cada localidad definió sus prioridades según las condiciones del terreno. Los planes abarcan sectores próximos a viviendas, establecimientos educativos y espacios recreativos; forestaciones de coníferas exóticas; accesos rurales; y áreas cercanas a tendidos eléctricos. Además, se prevé acondicionar puntos de abastecimiento de agua para unidades operativas.

Prevención con planificación

Las intervenciones buscan disminuir la continuidad del material vegetal que puede favorecer la propagación del fuego y mejorar las condiciones de respuesta ante una emergencia.

Los trabajos se ejecutarán con participación de los municipios y coordinación técnica de la Secretaría de Bosques, sus delegaciones forestales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, de acuerdo con las características y autorizaciones correspondientes a cada sitio.

Desde la Secretaría de Bosques se remarcó que la prevención se construye antes de la temporada de mayor riesgo, con planificación local, trabajo en el terreno y mejores condiciones de seguridad para las comunidades.