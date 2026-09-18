La UBA dictará la carrera de Medicina Rural en Chubut

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, firmó con la nueva decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Claudia Negri, un acuerdo a través del cual se dictará en Chubut la Especialización en Medicina Rural. El dictado de la especialización estará a cargo de destacados docentes de la UBA, y está dirigida a profesionales que desempeñan su labor en distintos hospitales y centros de salud de diferentes localidades del Chubut.

El acuerdo se rubricó en la sede del Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Negri es actualmente la vicedecana de la institución y, como titular electa, comenzará a desempeñarse como decana de esta prestigiosa casa de estudios a partir de 2027.

Además de Negri y Wisky, también estuvieron presentes el viceministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y director del Departamento de Medicina Familiar de la facultad, Gabriel Battistella; el secretario de Educación Médica de la institución, Matías Rojo; y el Asesor Legal de la Secretaría de Salud del Chubut, Nahuel Martín.

Destacados especialistas de la UBA

Una vez finalizado el encuentro, el secretario Wisky expresó: “Hoy hemos firmado un convenio muy importante con la UBA para la creación de una Especialidad en Medicina Rural. Estamos trabajando junto al doctor Battistella, que es docente y titular del Departamento de Medicina Familiar de esta facultad. Es una experiencia que hemos estudiado a nivel internacional, que vimos que ha dado muchos resultados en Australia y que ahora la queremos desarrollar acá en Argentina”.

El titular de la cartera sanitaria provincial agregó que “vamos a implementar un ciclo de capacitaciones dirigida a quienes están trabajando en la ruralidad, que finalizará después de cuatro años con una Especialidad, con una carga teórica, una carga de prácticas, tanto en el lugar de ruralidad como en los lugares donde se tienen que derivar a los hospitales de referencia”.

Wisky indicó que “es un desafío muy bueno para nosotros, con el sello de la UBA con toda su experiencia y calidad, el reconocimiento mundial que tiene. Vamos a tratar también de lograr acuerdos con Australia, con las distintas universidades que tienen allá esta especialidad, porque ellos enfrentan los mismos desafíos que nosotros, que es retener el recurso humano en la ruralidad. Les cuesta mucho, pero igualmente se han convertido en esta área específica en el lugar más exitoso del mundo, les ha dado resultado este formato de capacitaciones, que a partir de ahora vamos a desarrollar también en Chubut con las particularidades propias de nuestra provincia”, explicó.

El secretario de Salud señaló que “empezamos con el plan de desarrollo de la currícula, de toda la parte académica, viendo si podemos contar con docentes en territorio. La idea es que tengamos una carga teórica virtual todas las tardes o tres veces a la semana con los médicos especializados de la UBA, después vamos a tener cargas de presencialidad con tutores, y rotación también por los hospitales de las grandes ciudades”.

Equidad en el acceso a la atención médica

Wisky sostuvo que “ya hemos logrado resolver muchos de los problemas estructurales que había en el sistema, uno de los desafíos más importante es la ruralidad. Hace dos semanas empezamos con atención de especialistas por Telemedicina en la ruralidad con alto impacto, porque pensamos que tenemos que lograr equidad en la asistencia, no solamente para que los pacientes de Trelew o Comodoro Rivadavia puedan acceder a un especialista, sino que también los que están en Río Mayo, en Río Senguer, para que ellos también tengan la posibilidad de ser atendidos por un diabetólogo, un endocrinólogo o un reumatólogo, entre otras especialidades médicas”, ejemplificó.

Para finalizar, Wisky hizo hincapié en destacar que “se trata de un mandato que nos ha dado el gobernador Ignacio Torres: que todos los chubutenses tengan acceso a una atención médica de igual calidad. Este es el desafío que enfrenta actualmente la humanidad, porque además la ciencia hoy nos permite tener acceso a estos cuidados a través de nuevas herramientas tecnológicas”, concluyó.