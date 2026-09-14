La Orquesta del barrio INTA realizó su último ensayo antes de su presentación en el Colón

El gobernador compartió, junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, el último ensayo de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA en la Plaza Independencia. La agrupación, que celebra 25 años de trayectoria y reúne a más de 60 músicos de entre 5 y 20 años, se prepara para representar a Chubut en uno de los escenarios más importantes del país.

Este domingo 13, la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew llevó a cabo el último ensayo antes de su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en la Plaza Independencia y contó con la presencia del gobernador Ignacio Torres, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa y el intendente Gerardo Merino. Allí, los músicos compartieron una de sus últimas presentaciones en la ciudad antes de viajar a Buenos Aires para tocar en uno de los principales escenarios del país.

25 años formando músicos

La Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA celebra este año su 25° aniversario y está integrada por más de 60 músicos de entre 5 y 20 años, que realizan semanalmente sus ensayos en la Escuela N° 207 de Trelew.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación se consolidó como un verdadero semillero de músicos. Algunos de sus integrantes continuaron sus estudios en el Instituto N° 805; otros conformaron sus propios grupos y también surgieron profesionales, licenciados y directores que más tarde pasaron a conducir orquestas de Trelew y localidades cercanas.

La propuesta permite que niños y jóvenes se inicien desde temprana edad en la formación musical y lleven gratuitamente los instrumentos a sus hogares. Además del aprendizaje artístico, el espacio promueve valores como el trabajo en equipo, el respeto, la escucha y la disciplina.

Palabras oficiales

En la oportunidad, Torres expresó: “Es un orgullo enorme ver que esta orquesta, con todo lo que simboliza para la comunidad, llegue al Teatro Colón y que podamos mostrarle a toda la Argentina cómo se pueden formar mejores personas, con esfuerzo, vocación de servicio y todo lo que hay detrás, que son las historias de cada uno de sus integrantes”.

En ese sentido, el mandatario puso en valor el rol de la música y la cultura como herramientas de formación e integración, y destacó el trabajo sostenido durante un cuarto de siglo por docentes, familias y músicos. “Tenemos algo maravilloso y queremos que se conozca: la historia de los profesores que comenzaron en la orquesta, que hoy enseñan y siguen formando mejores personas, que es lo más importante”, expresó.

Asimismo, Torres remarcó la importancia de acompañar proyectos culturales que abren oportunidades para niños y jóvenes. “La orquesta es un orgullo para Chubut y queremos que llegue al lugar donde tocan las mejores del mundo en nuestro país, que es el Teatro Colón”, sostuvo.