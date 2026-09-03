Javier Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este jueves sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó en su discurso.

Todos los ministros trabajaron coordinados para armar el mensaje y el asesor presidencial Santiago Caputo fue el encargado de darle la mirada final junto al Presidente antes de la grabación.

Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

En el mensaje, Milei anunció: «Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, aseguró el Presidente.

Además, puso el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.

“Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”, dijo.

Ratificó la soberanía de Malvinas

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, expresó el mandatario nacional en el inicio de su mensaje.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.

A su entender, «eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, subrayó Milei.

Duras críticas al Reino Unido

En tanto, Milei lanzó duras críticas al Reino Unido y dijo que se encuentra en «un camino de declive», mientras que la Argentina tiene un «futuro floreciente».

“El Reino Unido recorre un camino de declive y el futuro de Argentina es floreciente”, recalcó en un mensaje emitido por cadena nacional, en el que hizo un llamado a los «amigos de la Argentina» a no «mirar para otro lado».

«Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera la soberanía y se llevan nuestros recursos», sostuvo Milei.

Además, agradeció a los Estados Unidos y dijo que en el país de Donald Trump «evalúan el cambio de posición» respecto de Malvinas porque «saben que en la Argentina tienen un socio confiable».

“Estados Unidos está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, recalcó.

Milei destacó que durante los últimos tres años la Argentina entabló «lazos estrechos con países afines» con los cuales mantiene «una convergencia de intereses».

«Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos», afirmó el Presidente, y dijo que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Fuente: Agencia NA