Funcionario de Chubut herido tras violento incidente vial



Un incidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional N° 25, entre Las Plumas y Los Altares. Como consecuencia del impacto, dos de los tres ocupantes del auto sufrieron múltiples fracturas y fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Trelew.

Según los datos preliminares, el vehículo habría sido conducido por el subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié, quien viajaba junto a su esposa y uno de sus hijos. El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana.

Labastié y su hijo sufrieron fracturas y fueron trasladados al Hospital de Trelew, donde permanecen internados en observación. Según la información disponible, ambos se encuentran fuera de peligro. La pareja del funcionario también recibió asistencia médica luego del siniestro y posteriormente fue dada de alta.