Muere un ciclista atropellado por un conductor ebrio

Un conductor que conducía con más de 2 gramos de alcohol por litro de sangre fue detenido en Puerto Madryn tras atropellar y causar la muerte de un ciclista. El hombre, mayor de edad, fue aprehendido en el lugar del hecho por personal de la Seccional Segunda.

El siniestro vial se produjo este domingo cerca de las 6 de la mañana en la rotonda de la avenida del Trabajo y 20 de Junio. Según reveló Lu17, el ciclista circulaba por la rotonda cuando fue embestido desde atrás por un automóvil Volkswagen Vento.

La víctima era un hombre de más de 40 años, cuyo cuerpo quedó atrapado debajo del vehículo tras el impacto. Personal de Bomberos Voluntarios tuvo que utilizar equipamiento para levantar el rodado y lograr rescatar los restos del ciclista.

En el lugar trabajaron también efectivos de la división de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Las autoridades informaron que la identidad del fallecido será comunicada primero a su familia.

Fuente: LU17