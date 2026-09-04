Aguiar: “Te parecés bastante a Galtieri”



El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, comparó a Javier Milei con Leopoldo Galtieri y aseguró que “cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas”.

Apenas terminada la cadena nacional con la que Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas, el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, le salió al cruce: “Te parecés bastante a Galtieri”.

Para el estatal, “cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos (Galtieri y ahora Milei) quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas”.

“Y otra coincidencia más! Ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado. Qué ilusos!!”, añadió Aguiar respecto de las especulaciones que el Presidente de la Nación esbozó en su discurso nocturno.

En lo que es ya un enfrentamiento casi cotidiano, Aguiar le marcó al primer mandatario el cambio discursivo: “Lindo volantazo discursivo metiste eh!! Te apropiaste de la bandera del Mundial, pero nunca la sentiste como propia. De admirar a Thatcher y defender el principio de autodeterminación de los pueblos, pasaste a enarbolar la causa Malvinas. Qué pasó? La gente no te banca más?”.

Y concluyó: “Hablás de consensos como país. Las Malvinas es uno de ellos, pero también lo son las jubilaciones dignas, los salarios justos y el empleo de calidad, cosas que vos nunca vas a garantizar!!”.