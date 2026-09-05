Milei ratificó su política económica

“Mi trabajo es explicarles cómo estamos construyendo desde la dimensión económica institucional la credibilidad necesaria para que el Estado argentino pueda quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado”, afirmó el presidente Javier Milei en el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizada en Iguazú, Misiones.

“Estamos recomponiendo día a día la credibilidad pública”, afirmó Milei al comienzo de su discurso. “Me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El Presidente volvió a ratificar el rumbo de la gestión en la política económica. “Lo más importante para tomar decisiones en estos próximos años es observar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo”, reflexionó Milei, y ponderó la toma de decisiones para una economía abierta como “la concesión de 9 mil kilómetros de ruta al sector privado” y la futura “licitación de entre 6 mil y 12 mil kilómetros más”.