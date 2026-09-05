JAVIER MILEI - MISIONES

Milei ratificó su política económica

“Mi trabajo es explicarles cómo estamos construyendo desde la dimensión económica institucional la credibilidad necesaria para que el Estado argentino pueda quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado”, afirmó el presidente Javier Milei en el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizada en Iguazú, Misiones.

“Estamos recomponiendo día a día la credibilidad pública”, afirmó Milei al comienzo de su discurso. “Me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El Presidente volvió a ratificar el rumbo de la gestión en la política económica. “Lo más importante para tomar decisiones en estos próximos años es observar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo”, reflexionó Milei, y ponderó la toma de decisiones para una economía abierta como “la concesión de 9 mil kilómetros de ruta al sector privado” y la futura “licitación de entre 6 mil y 12 mil kilómetros más”.

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