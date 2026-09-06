Frente Renovador de cara a 2027



El Frente Renovador comenzó a prepararse para los desafíos electorales de 2027 en la provincia de Buenos Aires y realizó un encuentro de la Cuarta sección electoral en Junín, del que participaron más de 150 dirigentes.

En la cumbre compartieron las diferentes realidades de los municipios y analizaron la situación económica y social que atraviesan los distritos del noroeste bonaerense.

La dirigencia coincidió en que la crisis del modelo de Javier Milei “es innegable” y manifestó preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias que piden dinero para comprar alimentos.

En ese escenario, durante el encuentro se planteó la necesidad de trabajar para que en 2027 se produzca un cambio de gobierno que tenga cercanía con los vecinos, más allá de los lugares que ocupe cada dirigente.

“Nuestro candidato natural es Sergio Massa, creemos que es la persona indicada para la etapa de la Argentina que se viene”, fue la postura que predominó durante la cumbre, cuyos participantes consideraron que el ex ministro de Economía “es la persona que más conoce el Estado y el indicado para gobernar un país que tiene tantas divisiones”.