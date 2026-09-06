Colapinto fue noveno en Monza y sumó dos puntos



Franco Colapinto (Alpine) quedó noveno y sumó dos puntos en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) protagonizó una remontada histórica en el Gran Premio de Italia y se quedó con un triunfo impensado para acercarse aún más al título.

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli comenzó la carrera en el decimonoveno puesto, ya que fue penalizado para la largada por cambiar su unidad de potencia.

Sin embargo, el italiano mantuvo un ritmo arrollador a lo largo de toda la carrera en el «Templo de la Velocidad» de Monza para quedarse con la victoria, tras superar a su compañero de equipo en Mercedes, Russell, en la vuelta 50.

Con esta victoria, que fue la séptima en la temporada, Antonelli llegó a los 267 puntos y dio un paso clave en la pelea por el título, ya que le sacó 66 a Russell.

Además, este triunfo de Antonelli representa el primero para un italiano en Monza desde que lo consiguiera Ludovico Scarfiotti hace exactamente 60 años, en 1966.

Colapinto, por su parte, largó en la séptima posición y tuvo un gran comienzo, ya que llegó a estar en la cuarta colocación.

Pero en la sexta vuelta, luego de que se relanzara la carrera tras un fuerte choque del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el argentino se despistó de manera insólita, por lo que cayó de la cuarta a la decimosexta colocación.

A partir de allí, Colapinto aprovechó el increíble rendimiento que mostró el Alpine a lo largo de todo el fin de semana y escaló hasta la novena posición para sumar dos puntos.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, cayó desde la pole position hasta el séptimo puesto y sumó seis puntos.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de España en Madring.

Fuente: Agencia NA