Jaguar Uranium recibió la aprobación ambiental para explorar uranio en Chubut



Jaguar Uranium Corp. anunció que recibió la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el área prospectiva La Rosada, por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Chubut.

La autorización comprende el prospecto La Rosada, uno de los sectores del proyecto de exploración de uranio y vanadio Laguna Salada, que la compañía desarrolla en Argentina.

Laguna Salada es un proyecto de exploración de uranio-vanadio a escala distrital que abarca aproximadamente 230.000 hectáreas. El prospecto La Rosada se encuentra a 45 kilómetros al noreste de Guanaco, que obtuvo su propia aprobación de EIA a principios de 2026.

La autorización permite realizar actividades de exploración en seis propiedades correspondientes al área de La Rosada, que en conjunto abarcan 59.895,3 hectáreas, aproximadamente el 25% de la superficie total del proyecto Laguna Salada.

Programa de exploración

Con la aprobación de la EIA, Jaguar Uranium prevé iniciar las actividades de prospección una vez finalizada la temporada invernal.

El programa contempla:

-Muestreo geoquímico sistemático y cartografía geológica detallada.

-Estudios de cuadrícula radiométrica.

-Tomografía de resistividad eléctrica para identificar y evaluar paleocanales fluviales profundos.

“La aprobación de la EIA marca un hito importante para Jaguar Uranium”, señaló Steven Gold, director ejecutivo de la compañía. Según indicó, la autorización permitirá avanzar con la estrategia de exploración de Laguna Salada y con la siguiente etapa de trabajo de campo.

Fuente: El Pregón Minero