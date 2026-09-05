Inician procedimiento para sancionar a las empresas que explotan recursos en Malvinas



La Oficina del Presidente de la República emitió hoy un comunicado mediante el cual se informa que la Cancillería dispuso el inicio de los procedimientos para sancionar, tanto a personas como a empresas, por la violación de la prohibición de explotar los recursos de las Islas Malvinas, sin la autorización de la Argentina.

El texto completo del comunicado es el siguiente:

Comunicado Oficial

Oficina del Presidente de la República Argentina

Ciudad de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2026.- La Oficina del Presidente informa que en el día de hoy, por instrucción del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la Cancillería de la República Argentina ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas.

Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad.

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales.

Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en e Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por his s ri por derecho le pertenece.

Javier G. Milei Presidente de la Nación.