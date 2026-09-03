Hasta este sábado continuará la 4° Feria del Libro de Rawson



Desde este jueves, y hasta el sábado 5 de septiembre, se extenderá la 4° edición de la Feria del Libro de Rawson, un evento que se desarrollará en las instalaciones de las Escuelas N° 4 y 752 de la capital provincial.

El Ministerio de Educación del Chubut cuenta con un espacio institucional destinado a acercar a la comunidad distintas propuestas pedagógicas, lúdicas y formativas.

Juegos y propuestas para todas las edades

Entre las actividades previstas durante las tres jornadas se destacan las propuestas del Programa Provincial Pluricultural de Juegos de Mesa, impulsado conjuntamente por la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe (CEIB) y la Coordinación de Educación Física y Deporte (CEFD), que ofrecerá un espacio para la práctica de los juegos de Ajedrez y Pu trewa ka zomo trapial (Los perros y la leona).

La programación también contempla la participación de los equipos de Alfabetización de Lengua y Matemática, con juegos y actividades especialmente pensados para distintos ciclos y niveles educativos. Asimismo, se desarrollarán propuestas de juegos sensoriales a cargo de equipos vinculados a la Educación Especial, destinadas a promover experiencias de aprendizaje inclusivas y accesibles.

Durante la jornada del viernes, el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Educativas (EOATE) llevará adelante el taller “¿Qué nos conecta y qué nos atrapa?”, generando un espacio de reflexión y participación en torno a las experiencias que atraviesan a niños y adolescentes.

La agenda también incluye actividades vinculadas a Lenguas Extranjeras y diferentes juegos educativos que se desplegarán a lo largo de las jornadas.

Formación profesional y propuestas institucionales

El sábado, el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 650 tendrá un espacio destacado dentro del stand del Ministerio de Educación, donde presentará material institucional y dará a conocer su oferta formativa, junto con una propuesta vinculada a la historia de la ciudad de Rawson.

De esta manera, la participación del Ministerio de Educación en la Feria del Libro busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y las políticas educativas provinciales, poniendo en valor el juego como herramienta pedagógica, la alfabetización, la inclusión, la interculturalidad, la formación profesional y las distintas propuestas que se desarrollan en el sistema educativo de Chubut.

La invitación se extiende a las familias, estudiantes, docentes y a toda la comunidad de Rawson y localidades cercanas a acercarse al stand institucional y participar de las actividades programadas durante los tres días de la Feria.