En Puerto Madryn la Canasta Básica aumentó 1,5% en agosto

El Centro de Estudio José María Rey, dependiente del Partido Socialista local, publicó los resultados de su relevamiento de precios realizado en las cuatro principales cadenas de hipermercados de la ciudad del golfo, revelando un marcado un descenso en los valores de la canasta básica alimentaria en el mes de agosto del 2026.

Según el informe, la variación de precios de los 50 productos relevados de la canasta básica entre abril y marzo fue del 1,5%.

Los aumentos de precios más notorios se evidenciaron la papa lavada que tuvo una suba de la banana que aumentó 42% en un mes. Detrás aparecen el té en saquitos y la tapa de asado, ambos con un 19%. También tuvieron aumentos importantes el papel higiénico, con 14,7%; el puré de tomate y el tomate redondo, con 14% cada uno; y la bola de lomo, que aumentó 13%. De esta manera, entre los productos con mayores variaciones aparecen simultáneamente frutas, verduras, carnes, alimentos no perecederos y artículos de higiene.

Cabe recordar que el relevamiento incluye productos cárneos, vegetales, frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

De acuerdo a lo anterior no se tiene en cuenta otros ítems que si tienen incidencia en el I.P.C. Nacional como ser el transporte, servicios agua, gas, cloacas, esparcimiento, indumentaria, entre otros.

Según el informe del Centro de estudio José María Rey y haciendo una prospección para fin de año se llega a la conclusión de que para todo el año 2026 el crecimiento de los precios rondaría el 30,6% anual. Esto indicaría que una familia tipo que necesitaba 300 mil pesos mensuales para cubrir los alimentos básicos en enero deberá disponer de aproximadamente de 391.800 pesos en diciembre