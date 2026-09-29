Fue un éxito el regreso del Cenpat Abierto en Madryn

Este domingo 27 de septiembre, cerca de 2.500 personas fueron parte de una nueva edición del Cenpat Abierto, el tradicional evento en el que científicos y científicas del CCT muestran a la comunidad parte de las líneas de investigación que llevan adelante.

Desde las diez de la mañana, momento en que se abrieron las puertas, familias enteras participaron junto a especialistas en diversas actividades relacionadas con la biología marina, la arqueología, la paleontología, las aves marinas, la entomología, la geología, las ciencias sociales y la botánica, entre otras disciplinas. Además, se realizaron caminatas geológicas por la playa, búsqueda de insectos en los médanos y paseos por el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina. Por otra parte, para los más chicos, se desarrolló una actividad en el Jardín de Infantes Veyi Bianco.

Actividades

A lo largo del día el Auditorio del Cenpat fue sede de diversas charlas de geología, genética, ciencias sociales y paleontología y una mesa redonda sobre la actualidad de la ciencia y la tecnología en el país.

Durante la mañana, a partir de un trabajo conjunto con la Asociación Civil Conciencia Colectiva, familias de diversos merenderos de la ciudad pudieron recorrer el Cenpat Abierto con una visita guiada coordinada por el área Educativa de CCT.

A partir de las cuatro de la tarde comenzaron los espectáculos en la zona del estacionamiento. La encargada de abrir la jornada musical fue Nicte, multiinstrumentista e investigadora del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH). Luego fue el turno de Guada del Sur, una niña de diez años que emocionó a los presentes con sus canciones y, a continuación, fue la presentación de Enrique Payllalef, uno de los guitarristas más reconocidos de la ciudad. Para el cierre quedó la actuación de Fuera de Control, un grupo integrado mayoritariamente por adolescentes de 13 y 14 años que interpretaron varios clásicos del rock nacional e internacional.

El evento contó con el apoyo de la empresa Aluar y de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura y la participación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn. Cabe destacar que el Cenpat Abierto fue transmitido en vivo por la cuenta de Youtube @CONICETCenpat gracias al trabajo desinteresado de Ola Producciones. (Fuente: CONICET)