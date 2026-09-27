LLA teje acuerdo electoral con Torres



Avanzan las negociaciones en Casa Rosada de cara a las elecciones 2027. En Chubut, LLA no descarta un acuerdo con el gobernador Ignacio «Nacho» Torres por la reelección.

Según versiones que circularon en las últimas horas, César Treffinger estaría dispuesto a bajarse de una eventual candidatura a gobernador, para consolidar la estrategia electoral del oficialismo nacional.

Los primeros datos indican que el diputado nacional por Chubut, estaría negociando su candidatura a Senador, ocupando en primer escaño en la alianza que estarían tejiendo con Despierta Chubut.

Por estas horas, todo es rumores y especulaciones, pero las cartas están echadas y solo resta esperar cómo decantan las negociaciones.