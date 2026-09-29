Caputo llamó “anticristo” a Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió hoy contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como el “anticristo” y tildó de “miserables” y “momias” a los empresarios que piden una devaluación.

Asimismo, les pidió a los jubilados que valoren el nivel de ingresos que tienen actualmente porque subieron «14%» desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, mientras que en el gobierno anterior habían caído 40%.

Durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas, el ministro aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.

Caputo estimó que el Banco Central podría comprar hasta U$S30.000 millones en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda.

A su vez, ratificó el programa económico al enfatizar que el Gobierno seguirá con su plan más allá de los últimos indicadores y descartó un “plan platita” porque está probado que «no funciona».

“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.