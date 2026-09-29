Cae la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz tras la salida de YPF



Santa Cruz registró una caída en la actividad hidrocarburífera tras la salida de YPF, con apenas 17 pozos terminados entre enero y julio de 2026, frente a los 92 perforados por Chubut en la misma cuenca.

La menor actividad también se reflejó en la producción provincial, que cayó un 6,1% interanual en julio, profundizando el desafío de sostener inversiones y recuperar el ritmo operativo en los yacimientos maduros.

En los primeros siete meses del año, Santa Cruz terminó 17 pozos petroleros. Chubut, que comparte con la provincia la Cuenca del Golfo San Jorge, terminó 92 en el mismo período. La diferencia resume el desafío santacruceño en su primer año sin YPF en los yacimientos convencionales, después de 81 años de operación de la compañía: el declino de las áreas que dejó se frenó, pero la producción todavía no crece, y sin pozos nuevos es difícil que lo haga.

Según lo que expuso en la Legislatura el ministro de Energía, Jaime Álvarez, la producción de las antiguas áreas de YPF cae desde 2017 y en los últimos meses se estabilizó entre 4.700 y 5.000 metros cúbicos diarios. El deterioro previo fue fuerte: el titular del SIPGER, Rafael Güenchenen, recordó en su cruce reciente con el expresidente de YPF Pablo González que la producción anual de la compañía en la cuenca pasó de 3,79 millones de metros cúbicos en 2015 a 2,24 millones en 2023, una caída del 41%.

El total provincial tuvo un año irregular. En enero, con las nuevas operadoras recién a cargo de las exáreas, Santa Cruz produjo 255.014 metros cúbicos de crudo, 21,5% menos que un año antes y el peor enero del que haya registro. En mayo llegó a 8.986 metros cúbicos diarios, con una suba mensual del 3,7%, la mayor de la cuenca, y en junio sumó otro 0,2%.

Julio cortó la racha. La producción bajó a 8.456 metros cúbicos diarios, el nivel más bajo en trece meses: 6,1% menos que en junio y 10,5% menos que en julio de 2025. El temporal de nieve que golpeó la zona norte desde el 17 de julio explica buena parte de la baja. Clear Petroleum y Roch estimaron caídas de alrededor del 25% en los días más críticos y cerraron el mes con bajas del 10,5% y el 14,5%, respectivamente. Agosto y septiembre dirán si la recuperación retoma su curso.

Fuentes: La Vanguardia/Revista Petroquímica