Espejo Chubut: la Procuración firmó convenio marco con el Ministerio de Seguridad

La Procuración General y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia firmaron este lunes 28 de septiembre de 2026, un Convenio Marco de Cooperación para implementar el software Espejo Chubut en las distintas dependencias policiales de la provincia.

El acto contó con la firma del Procurador General, Dr. Jorge Luis Miquelarena, y del Ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Héctor Iturrioz.

Espejo Chubut es una herramienta tecnológica que permite obtener copias forenses de los contenidos de un dispositivo móvil, como un teléfono celular. Su funcionamiento contempla la conexión del dispositivo, la grabación del proceso, la extracción del contenido y el registro detallado de la intervención, conformando así una cadena de custodia digital que asegura su validez como prueba en un proceso penal.

Con este Convenio, quienes sean víctimas o testigos de un delito pueden aportar mensajes, audios, chats, imágenes o videos que tengan en su celular al momento de formular una denuncia en la dependencia policial, de forma directa, rápida y con garantías de integridad y autenticidad, siendo de gran utilidad en causas por amenazas, desobediencias, estafas y violencia de género, entre otras.

La Procuración General puso el software a disposición, y ya se encuentra capacitando al personal técnico y operativo del Ministerio, a la vez que supervisa el cumplimiento de los protocolos técnicos y legales de cadena de custodia y brinda asesoramiento permanente sobre buenas prácticas forenses digitales.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia se encuentra incorporando este procedimiento a los protocolos de recepción de denuncias, asegurando el resguardo físico y lógico de los equipos provistos, y colabora permanentemente en la evaluación de los resultados de la implementación, en tanto que el personal policial está siendo capacitado por el cuerpo de peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, que ya formó al personal de las OUMPF.