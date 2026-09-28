Cae el Índice de Confianza en el Gobierno

El Índice de Confianza en el Gobierno (IGC) volvió a caer en septiembre, según los datos difundidos por la Universidad Torcuato Di Tella. La medición se ubicó en 1,94 puntos, lo que representa una caída de 5,9% respecto de agosto.

El registro igualó los niveles de septiembre de 2025 y julio de este año, los más bajos desde que Javier Milei llegó a la Presidencia, mientras que desde fines de 2025 la confianza en el Gobierno acumula una caída del 21,4%.

Según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la mayor parte de ese deterioro se produjo durante los primeros cinco meses de 2026. Desde entonces, el indicador osciló en torno de los 2 puntos, con variaciones que la institución calificó como “de magnitud modesta” y compatibles con el margen de error de la medición.

Los cinco componentes que integran el índice registraron retrocesos en septiembre. La mayor caída se produjo en la preocupación por el interés general, que bajó 12,3%, hasta 1,50 puntos.

La evaluación general del Gobierno retrocedió 9,3%, a 1,60 puntos; la capacidad para resolver problemas cayó 4%, a 2,20; la eficiencia disminuyó 3,5%, a 1,94; y la honestidad bajó 2,9%, aunque continuó siendo el componente mejor evaluado, con 2,45 puntos.

El promedio del IGC durante la gestión de Milei se ubicó en 2,34 puntos, el menor registrado hasta el momento para el conjunto de su mandato. En igual período de sus respectivas presidencias, Mauricio Macri promediaba 2,47 puntos y Alberto Fernández 1,86.