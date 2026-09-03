Extiende la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Desde la Secretaría de Salud de Chubut anunciaron que la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que cursan el octavo mes de embarazo, continuará hasta el 30 de septiembre.

La estrategia tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses. En este sentido, la continuidad de la vacunación durante septiembre permitirá sostener la protección de los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

Desde la Secretaría de Salud, que conduce Sergio Wisky, se continúa convocando a las gestantes a vacunarse contra el VSR hasta el próximo 30 de septiembre, recordando que las dosis están disponibles en los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita, y sin necesidad de presentar indicación médica.

Vacunación

La vacunación permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la bronquiolitis, la neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

La vacuna es gratuita y no requiere indicación médica. Además, puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.