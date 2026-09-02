Este jueves y viernes, un paro afectará a todos los aeropuertos

Casi una treintena de aeropuertos de todo el país se verán afectados por una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y que está programada para este jueves y viernes.

La medida se llevará a cabo de 9 a 12 y de 18 a 21, y en esas franjas solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y oficiales.

Entre las estaciones aéreas involucradas aparecen el aeropuerto Internacional de Ezeiza, como así también Aeroparque, por lo que se van a registrar demoras o cancelaciones en los vuelos programados durante esas 48 horas.

Desde el Sindicato

Por su parte, y en su cuenta de la red social X, Rodolfo Aguiar -titular de ATE- advirtió que «si se producen demoras no es por culpa de los trabajadores. Comunicamos la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas».

«Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados, y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, necesariamente el conflicto se va a profundizar», añadió.

La disputa se originó por un incumplimiento del gobierno, según afirmaron desde ATE, ya que no se abonaron los adicionales previstos en las paritarias y además las negociaciones siguen estancadas; además, el sindicato denunció el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento en distintas áreas.

En ese sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores de ATE perdieron cerca del 40 por ciento del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientras que la situación de los empleados de ANAC es similar.