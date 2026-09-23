Espejo Chubut llegó a Uruguay



El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, fue invitado por la UNODC para participar del intercambio de cooperación sur-sur entre Argentina y Uruguay, donde presentará el software Espejo Chubut, herramienta que forma parte de la iniciativa de transferencia de tecnología de UNODC.

La actividad, denominada «Cooperación Sur-Sur en América Latina: intercambio de tecnología Argentina-Uruguay frente a los desafíos del ciberdelito», se realizará entre las 10.30 y las 13.30 en el Salón de Conferencias del Ministerio del Interior de Uruguay.

Miquelarena expondrá en el bloque de palabras de autoridades, junto a la subsecretaria del Ministerio del Interior de Uruguay, Gabriela Valverde; el fiscal general del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín López Zavaleta; el Subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de Estados Unidos y la coordinadora regional de UNODC del Programa Global de Ciberdelito para Sudamérica, Mariana Kiefer, entre otros oradores.

Más tarde, presentará junto al técnico del Departamento de Informática Forense del MPF, Lic. Guillermo Figueredo, el software Espejo Chubut, desarrollado por el organismo. La agenda incluye además la presentación y entrega del software SIPI, a cargo de López Zavaleta y del director de Informática y Modernización del MPF porteño, Roberto Oscar Betancur, y de una Certificación en Informática Forense y Litigación Oral, para el Ministerio del Interior de Uruguay.

«Que Naciones Unidas haya elegido Software Espejo Chubut para sumarla a su iniciativa global de transferencia de tecnología y nos permita disponibilizarla con otros países confirma que el trabajo que venimos haciendo en Chubut sobre informática forense está a la altura de los estándares internacionales», indicó Miquelarena.

Uruguay importa Espejo Chubut

El Ministerio del Interior de Uruguay incorporará Espejo Chubut, el software forense desarrollado por la Procuración General del MPF chubutense, el cual fue facilitado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco del Programa Global Ciberdelito

Durante la visita, ambos se reunirán con fiscales uruguayos especializados en delitos contra la integridad sexual, crimen organizado y ciberdelitos.

Espejo Chubut permite capturar y preservar evidencia digital de los celulares de víctimas o de personas que aportan información de manera voluntaria, sin secuestrar el equipo. El software reproduce la pantalla del dispositivo en una computadora mediante una conexión USB.

Lo desarrolló el equipo de Informática Forense que coordina el Lic. Guillermo Figueredo, junto con Hugo Santos y Jaime Ceballos. La herramienta ya funciona en 18 provincias argentinas, Chile y Panamá.