EPECH podrá operar en el mercado eléctrico mayorista



La Secretaría de Energía de la Nación autorizó el ingreso de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECH S.A.U.) al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como Participante Comercializador.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 239/2026. Según la norma, CAMMESA confirmó que EPECH presentó la documentación necesaria para administrar sus transacciones y también se consideró cumplido el requisito patrimonial exigido. La solicitud había sido publicada previamente y no recibió objeciones ni oposiciones.

La autorización habilita a EPECH a participar directamente en operaciones comerciales dentro del MEM, pudiendo intervenir en transacciones de compra y venta de energía con otros agentes del sistema y ampliar su capacidad de negociación en el mercado eléctrico.

Esto puede darle a Chubut una herramienta para buscar acuerdos de suministro, negociar condiciones comerciales y participar con mayor peso en el negocio energético.

La resolución, sin embargo, no implica por sí sola una baja de tarifas ni un ahorro automático para usuarios o cooperativas. Ese eventual impacto dependerá de cómo utilice EPECH esta nueva facultad, qué contratos concrete y a qué precios logre operar.

Fuente: Vibra News