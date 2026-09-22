El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado por la visita del Papa

El Gobierno confirmó este martes que decretará un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre por la llegada del papa León XIV a la Argentina. A su vez, repetirán la medida para el martes y el miércoles, pero acotada a los distritos donde estará el sumo pontífice.

Así lo anunció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de un encuentro en la sede de su cartera junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó la funcionaria.

Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.

Esta semana, el canciller Pablo Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, presentaron la agenda completa de la visita en una conferencia de prensa conjunta. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.