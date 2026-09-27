El consumo cayó 1,5% en agosto y lleva ocho meses en baja

Las ventas volvieron a ceder en supermercados, autoservicios, mayoristas y comercios tradicionales. En el canal electrónico y las farmacias subió, sin mejorar el promedio. Las ventas minoristas cayeron 1,5% en agosto comparadas con el mismo mes de 2025 y sumaron el octavo dato negativo consecutivo, según el informe Tendencias de Consumo Masivo de la consultora Scentia. También disminuyeron un 0,7% en relación con julio pasado y un 2,7% entre enero y agosto versus igual período del año pasado.

-Para medir la evolución de las ventas minoristas, el informe propone como referencia la fecha de enero de 2023. Entre ese mes y agosto pasado el indicador cayó 14,3 puntos porcentuales. Desde diciembre de 2023, cuando se registró un pico de actividad, la caída fue de más de 24 puntos.

En la división por canales, los supermercados de cadena sufrieron una baja del consumo del 3,3% interanual, del 0,6% intermensual y del 4% acumulada en los primeros ocho meses del año.

En los autoservicios independientes las ventas cayeron 1,3% respecto de agosto de 2025, con una contracción del 2,4% respecto de julio previo y del 2,7% en el acumulado enero-agosto.

Los kioscos y tradicionales registraron una baja de las ventas del 1,5% interanual y del 2,7% acumulada, con una leve recuperación del 0,6% en comparación con julio.

Los mayoristas experimentaron una retracción de las ventas del 1,8% comparado con agosto de 2025 y del 2,3% contra julio. En el acumulado también registraron una caída del 2,3%.

Como en las ediciones precedentes del informe de Scentia, el e-commerce y las farmacias fueron los únicos rubros con aumentos de las ventas. Las farmacias (que el informe considera por sus ventas de productos de consumo masivo, no por el expendio de medicamentos) tuvieron ventas 1,2% mayores a las de agosto de 2025, aunque también una caída intermensual del 1,8%.

Comercio electrónico

El e-commerce vendió en agosto 36,9% interanual y 0,6% respecto de julio. Además, acumuló un aumento de operaciones del 35,9% en los ocho meses. El gobierno nacional suele destacar los resultados del comercio electrónico para sostener que el consumo aumenta, pero la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) asegura que el canal representa entre el 18% y el 25% del comercio total, lo que confirma una incidencia todavía marginal. Para otras fuentes, las ventas por medios electrónicos rondan el 10%.

Caída de alimentos perecederos

La variación de canastas considerando todos los canales juntos arrojó una fuerte caída del 8,7% de la venta de productos perecederos en agosto contra agosto de 2025. En los ocho meses, la venta de ese tipo de artículos también fue la que más cayó, con un bajón del 6,1% interanual.

En conjunto, los supermercados de cadena y los autoservicios independientes registraron en agosto una caída del consumo del 2,3% interanual, que fue la décima contracción consecutiva, pese a que se trata de un sector con capacidad para poner en juego estrategias agresivas de descuentos y promociones. Entre enero y agosto la caída acumulada fue del 3,3%.

Autoservicios y comercios de cercanía

En los dos canales, la caída de alimentos perecederos fue del 11,2% interanual y el bajón de ventas de bebidas sin alcohol alcanzó el 7,1%. En particular, en autoservicios, los despachos de perecederos se desplomaron 15,4% en un año. En los mayoristas la mayor caída interanual se registró en ventas de bebidas sin alcohol, que se precipitaron 23,7%.

En los comercios de cercanía lo que más cayó fueron las ventas de limpieza de ropa y hogar, un 10,7%; pero también hubo caídas importantes en desayuno y merienda (7,3%), perecederos (6,7%), impulsivos (5,2%) y hasta alimentación (4,8%).

(Fuente: InfoGEI)