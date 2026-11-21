

Tras conocerse el decreto del gobernador Ignacio Torres para convocar a elecciones el 21 de marzo en Chubut, se comienza a definir el damero de las diversas fuerzas políticas. El peronismo, que hoy exhibe tres precandidatos a la gobernación, debería ir a internas en enero para llevar un candidato elegido democráticamente por los afiliados. Así lo confirmó el secretario electoral Alejandro Tullio a la prensa valletana.

Hasta ahora los precandidatos son los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski y el intendente de Dolavon Dante Bowen.

En cuanto a las elecciones en los municipios, hasta el 20 de diciembre podrán adherir al decreto para elegir en la misma fecha intendentes y concejales.

En tanto, hasta el 21 de diciembre habrá tiempo para presentar alianzas. Se votará con boleta única de papel.

Entre el 1º y el 14 de marzo de 2027 deberá concretarse el debate obligatorio de candidatos.