Durante todo este domingo 27 se realizará el Cenpat Abierto

Este domingo 27 de septiembre, entre las 10 y las 18 horas, se llevará a cabo en Puerto Madryn el Cenpat Abierto, la muestra científica más importante de la Patagonia, en la que científicos y científicas revelan a la comunidad parte del trabajo que realizan diariamente. Para la misma, los trabajadores y trabajadoras de la ciencia prepararon más de 40 actividades relacionadas con gran parte de las disciplinas que se desarrollan en la institución como Biología, Paleontología, Geología, Historia y Arqueología, entre otras.

Expectativas

Luego de tres años, en esta edición se espera una importante cantidad de visitantes, no solo de Puerto Madryn, sino también de localidades vecinas. Es por ello que, además de las actividades científicas, habrá shows musicales en vivo a cargo de Nicte, investigadora del IPCSH y música multiinstrumentista; Guada del Sur, una joven cantante y compositora de la ciudad; el guitarrista Enrique Payllalef y el cierre de la mano del grupo musical Fuera de Control.

Al mismo tiempo, estará habilitado el bufet del Cenpat junto a los foodtrucks La Galensa y Chacra B&G, para que quienes asistan desde temprano tengan la oportunidad de almorzar en el lugar o tomar algo durante la tarde.

Para quienes no puedan acercarse, podrán seguir el evento a través de un streaming realizado por Ola Producciones a través del canal de Youtube del Cenpat (https://www.youtube.com/@CenpatConicet).

Por otra parte, a partir de un trabajo mancomunado con el Asociación Civil Conciencia Colectiva y con la colaboración de la empresa Aluar, cerca de 60 niños y niñas que asisten a merenderos de la ciudad, realizarán una visita guiada y luego compartirán un desayuno. Además, durante toda la jornada, voluntarios de la asociación estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos. (Fuente: CONICET)