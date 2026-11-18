

La delegación Chubut del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia en Puerto Madryn reclamó que el Concejo Deliberante analice el proyecto presentado para crear un Registro Municipal Obligatorio.

Desde el sector se plantea que la herramienta es necesaria para ordenar la actividad, en especial en un marco donde la noche madrynense se torna más compleja y violenta.

El proyecto fue presentado por Marcos “Pantera” López y se basa en la Ley Nacional N° 26.370. Su objetivo es dejar atrás la figura del tradicional «patovica» para jerarquizar la labor de los controladores de admisión y permanencia mediante capacitación obligatoria, controles de antecedentes y un registro municipal unificado.

La propuesta fue presentada hace un mes en el Concejo Deliberante pero no tuvo tratamiento ni los impulsores fueron convocados para explicarla.

López criticó la falta de celeridad política. «Hace más de un mes que el proyecto está estacionado ahí. No es un proyecto para dar salsa en la playa, es para que la gente esté capacitada, para que salga tu hijo o salgas vos a tomar algo y sepas que hay alguien en la puerta que sabe hacer un RCP y cuidar a la persona que está adentro».

Fuente: Jornada