Un hombre fue detenido este martes por la noche en Comodoro Rivadavia tras protagonizar una persecución que culminó sobre la calle Dr. Federicci y Abel Ippolitti, luego que efectivos policiales advirtieran que presuntamente se desplazaba para comercializar sustancias estupefacientes.

El operativo inició alrededor de las 23 horas, en Sáenz Peña y Moreau de Justo, cuando agentes de la Comisaría Tercera detectaron al sospechoso recorriendo la zona mientras hacía maniobras extrañas y comenzaron a seguirlo. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó darse a la fuga en su Fiat Siena.

La persecución se extendió hasta la avenida Kennedy, donde el individuo detuvo bruscamente la marcha del vehículo e intentó continuar el escape a pie e ingresar a una vivienda, siendo reducido y detenido por los uniformados.

En la escena se solicitó la intervención de personal especializado de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que confirmó que transportaba envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y un celular.